Вырази дробив в более мелких долях 1/3 2/5 3/4 1/7 5/8 4/9 3/10 5/6 7/11 9/20
Математика
Вырази дробив в более мелких долях 1/3 2/5 3/4 1/7 5/8 4/9 3/10 5/6 7/11 9/20
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.33333 0.4 0.75 0.14286 0.625 0.44444 0.3 0.83333 0.63636 0.45
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