Есть в осени первоначальной ... Перечитайте строфы Укажите рифмующиеся строки . По??черкните эпитеты .

Литература
Есть в осени первоначальной ... Перечитайте строфы Укажите рифмующиеся строки . По??черкните эпитеты .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 строфа 1,2строки 2с3 строфа 1с4 и2с3
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