Пожалуйста, напишите сочинение миниатюру, используя словосочетания колеблемая в??тром трава, стелющееся растение, пышущий здоровьем, колющий кустарник, колышущийся силуэт, засеянные поля, тающий снег, обнажённый лес, подгоняемы...
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Пожалуйста, напишите сочинение миниатюру, используя словосочетания колеблемая в??тром трава, стелющееся растение, пышущий здоровьем, колющий кустарник, колышущийся силуэт, засеянные поля, тающий снег, обнажённый лес, подгоняемые ветром облака, чуть брезжущий рассвет, скачущие всадники, на строящейся гидроэлектростанции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила весна. Тающий снег превращается в лужи.Обнаженный лес еще дремлет.Подгоняемые ветром облака несут за собой прохладу и дождь..
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