Найти грамматическую основу и обстоятельства в тексте в полночь грянул гром

Русский язык
Найти грамматическую основу и обстоятельства в тексте в полночь грянул гром
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Гость:
Подлежащие - гром, сказуемое грянул, обстоятельство - в полночь
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