Мені треба 4-5 речень на тему "Земля - годувальниця"

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Мені треба 4-5 речень на тему "Земля - годувальниця"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Із давніх часів люди при використанні землі оцінували її насам перед з точки огляду можливості давати врожай рослин.А тому поняття (Родячість грунту) було дуже відоме ще до оформлення грунтознавства як науки і відображалось найбільш сущу властивість землі як спосубу виробництва.Щоб зберігати і поліпшувати природну родючість землі,необхідно більше їй давати,ніж передавати...
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