Выпеши сначала слова, которые нельзя переносить, потом спиши остальные слова, раз??еляя их чёрточками для переноса. Мороз, ягоды, ужи, заяц, осел, птицы, язык,уроки, Олег, учитель, ужин, трактор, карандаш, пою, рисую, улей, ули...

Русский язык

Выпеши сначала слова, которые нельзя переносить, потом спиши остальные слова, раз??еляя их чёрточками для переноса. Мороз, ягоды, ужи, заяц, осел, птицы, язык,уроки, Олег, учитель, ужин, трактор, карандаш, пою, рисую, улей, улица, урок.

Автор: Гость