Выпеши сначала слова, которые нельзя переносить, потом спиши остальные слова, раз??еляя их чёрточками для переноса. Мороз, ягоды, ужи, заяц, осел, птицы, язык,уроки, Олег, учитель, ужин, трактор, карандаш, пою, рисую, улей, ули...
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Выпеши сначала слова, которые нельзя переносить, потом спиши остальные слова, раз??еляя их чёрточками для переноса. Мороз, ягоды, ужи, заяц, осел, птицы, язык,уроки, Олег, учитель, ужин, трактор, карандаш, пою, рисую, улей, улица, урок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ужи, заяц,осел, язык, Олег, ужин,пою,клей, урок. Мо-роз,яго-ды, пти-цы, пр-кт, учи-тель, трак-тор, ка-ран-даш, каран-даш ка-рандаш, пр-кт, ули-ца
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