У тигра когти составить предложени

Русский язык
У тигра когти составить предложени
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У тигра когти очень длинные и острые.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Пожалуйста помогите написать на английском языке,предложения :1) Если бы я умел иг??ать на саксафоне,я стал бы известным музыкантом.2) Если бы люди...
Ответить
Алгебра
Решить систему: ОЧЕНЬ СРОЧНО, ПРОШУ ПОМОГИТЕ
Ответить
Химия
Очень нужна помощь! Процесс коррозии условно можно свести к работе следующего гальванического элемента: Me₁ | Me₁ⁿ⁺ || Oₓ , Red | Me₂ Вычисли...
Ответить
Русский язык
Как проверить слово дебр_й
Ответить
Математика
Помогите решить уравнение : 1025-(598+x)=251
Ответить