У тигра когти составить предложени
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У тигра когти составить предложени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У тигра когти очень длинные и острые.
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