Пожалуйста помогите написать на английском языке,предложения :1) Если бы я умел иг??ать на саксафоне,я стал бы известным музыкантом.2) Если бы люди заботились об окружающей среде,у нас бы меньше было бы машин.
Английский язык
Пожалуйста помогите написать на английском языке,предложения :1) Если бы я умел иг??ать на саксафоне,я стал бы известным музыкантом.2) Если бы люди заботились об окружающей среде,у нас бы меньше было бы машин.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) If I knew how to play the saxophone, I would become a musician. 2) If people care about the environment, we would have fewer cars.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Очень нужна помощь! Процесс коррозии условно можно свести к работе следующего гальванического элемента: Me₁ | Me₁ⁿ⁺ || Oₓ , Red | Me₂ Вычисли...
Русский язык
Математика