Пожалуйста помогите написать на английском языке,предложения :1) Если бы я умел иг??ать на саксафоне,я стал бы известным музыкантом.2) Если бы люди заботились об окружающей среде,у нас бы меньше было бы машин.

Английский язык

Пожалуйста помогите написать на английском языке,предложения :1) Если бы я умел иг??ать на саксафоне,я стал бы известным музыкантом.2) Если бы люди заботились об окружающей среде,у нас бы меньше было бы машин.

Автор: Гость