Помогите пожалуйста задание 174 и 176!!!
Математика
Помогите пожалуйста задание 174 и 176!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 0.35 б)0.18 в)0.075 г)0.015 д)0.0125 е)0.00125 176 а)1/4=0,25 б)3/5=0.6 в)7/10=0.7 г)13/52=0,25
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