15 летний Д. находясь в трамвае, похитил у пассажира кошелёк, в котором оказался 1 рубль. Следователь в возбуждении уголовного дела против Д. отказал, считая совершенное им деяние не представляющим большой общественной опасност...

Право

15 летний Д. находясь в трамвае, похитил у пассажира кошелёк, в котором оказался 1 рубль. Следователь в возбуждении уголовного дела против Д. отказал, считая совершенное им деяние не представляющим большой общественной опасности, так как ущерб потерпевшему причинен незначительный. Можно ли признать решение следователя правильным?

Автор: Гость