15 летний Д. находясь в трамвае, похитил у пассажира кошелёк, в котором оказался 1 рубль. Следователь в возбуждении уголовного дела против Д. отказал, считая совершенное им деяние не представляющим большой общественной опасност...
Право
15 летний Д. находясь в трамвае, похитил у пассажира кошелёк, в котором оказался 1 рубль. Следователь в возбуждении уголовного дела против Д. отказал, считая совершенное им деяние не представляющим большой общественной опасности, так как ущерб потерпевшему причинен незначительный. Можно ли признать решение следователя правильным?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уголовное дело не будет, т.к. сумма мала, за это предусмотрено административное наказание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Английский язык
Пожалуйста помогите написать на английском языке,предложения :1) Если бы я умел иг??ать на саксафоне,я стал бы известным музыкантом.2) Если бы люди...