15 летний Д. находясь в трамвае, похитил у пассажира кошелёк, в котором оказался 1 рубль. Следователь в возбуждении уголовного дела против Д. отказал, считая совершенное им деяние не представляющим большой общественной опасност...

Право
15 летний Д. находясь в трамвае, похитил у пассажира кошелёк, в котором оказался 1 рубль. Следователь в возбуждении уголовного дела против Д. отказал, считая совершенное им деяние не представляющим большой общественной опасности, так как ущерб потерпевшему причинен незначительный. Можно ли признать решение следователя правильным?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уголовное дело не будет, т.к. сумма мала, за это предусмотрено административное наказание
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Решите пожалуйста с 6 номера
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста задание 174 и 176!!!
Ответить
Русский язык
У тигра когти составить предложени
Ответить
Английский язык
Пожалуйста помогите написать на английском языке,предложения :1) Если бы я умел иг??ать на саксафоне,я стал бы известным музыкантом.2) Если бы люди...
Ответить
Алгебра
Решить систему: ОЧЕНЬ СРОЧНО, ПРОШУ ПОМОГИТЕ
Ответить