Составить план, к сочинению на тему :почему Владимир Дубровский стал разбойником. (Только план)
Литература
Составить план, к сочинению на тему :почему Владимир Дубровский стал разбойником. (Только план)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Жизнь В Дубровского в Петербурге 2)Решение Дубровского ехать в Кистиневку 3)приезд в кистиневку и встреча с отцом 4)что узнал из документов 5)смерть и похороны 6)прибытие шабашкина и исправников
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