Составить план, к сочинению на тему :почему Владимир Дубровский стал разбойником. (Только план)

Литература
Составить план, к сочинению на тему :почему Владимир Дубровский стал разбойником. (Только план)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Жизнь В Дубровского в Петербурге  2)Решение Дубровского ехать в Кистиневку  3)приезд в кистиневку и встреча с отцом  4)что узнал из документов  5)смерть и похороны  6)прибытие шабашкина и исправников 
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