Составить план, к сочинению на тему :почему Владимир Дубровский стал разбойником. (Только план)

Гость: Гость:

1)Жизнь В Дубровского в Петербурге 2)Решение Дубровского ехать в Кистиневку 3)приезд в кистиневку и встреча с отцом 4)что узнал из документов 5)смерть и похороны 6)прибытие шабашкина и исправников