Почему пишется окружных гор?
Русский язык
Почему пишется окружных гор?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что оно чертится циркулем
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