Тимми англичанин, потому что оба его родителя англичане, но он также канадец, пото??у что он живет в Канаде. Он из Оттавы. продолжение текста .Срочно!!!!!!!!!
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Тимми англичанин, потому что оба его родителя англичане, но он также канадец, пото??у что он живет в Канаде. Он из Оттавы. продолжение текста .Срочно!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тимми англичанин, потому что оба его родителя англичане, но он также канадец, потому что он живет в Канаде. Он из Оттавы. Он говорит на английском и французском. Тимми встает в семь часов, и принимает душ. Он обычно не смотрит телевизор до завтрака. Он завтракает в восемь часов. Тимми любит кушать варенье на тостах, и он также пьет стакан молока. Он приходит в школу без четверти девять. Уроки начинаются в девять часов. Его любимый предмет в школе естествознание и он хорошо занимается по истории, но ненавидит математику. Он обедает в школе в половине первого. Школа заканчивается в 3.30 вечера и Тимми возвращается домой в четыре часа. По вечерам, Тимми обычно делает свою домашнюю работу, прежде чем смотреть телевизор. Мать помогает ему с его домашней работой. Он всегда идет спать до 11 часов вечера, потому что он любит вставать рано утром. Каждую субботу его семья ездит в город на рынок, где его мать покупает фрукты и овощи. Иногда они ходят на прогулку.
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