5 одинаковых прямоугольников ,длина которых равна 8 см. ,а ширина 4 см сложили в один большой прямоугольник .Чему равен периметр большого прямоугольника?

Математика

5 одинаковых прямоугольников ,длина которых равна 8 см. ,а ширина 4 см сложили в один большой прямоугольник .Чему равен периметр большого прямоугольника?

Автор: Гость