5 одинаковых прямоугольников ,длина которых равна 8 см. ,а ширина 4 см сложили в один большой прямоугольник .Чему равен периметр большого прямоугольника?
Математика
5 одинаковых прямоугольников ,длина которых равна 8 см. ,а ширина 4 см сложили в один большой прямоугольник .Чему равен периметр большого прямоугольника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8 см × 5 = 40 см 2) 4 см × 5 = 20 см 3) 20+20+40+40 = 120 см
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