Каким тектоническим структурам приурочены полезные ископаемые осадочного проис??ождения,А К КАКИМ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ РУДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ?

География
Каким тектоническим структурам приурочены полезные ископаемые осадочного проис??ождения,А К КАКИМ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ РУДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осадочные - к платформам Рудные - к складчатым поясам
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Знаете как написать Длинное сочинение на тему "Моя школьная жизнь" ??? Подскажите пожалуйста
Ответить
Русский язык
Пожалуйста, напишите сочинение миниатюру, используя словосочетания колеблемая в??тром трава, стелющееся растение, пышущий здоровьем, колющий кустар...
Ответить
Українська література
Напишите 7 тез про андрея Чайковського. Фотка ниже
Ответить
Физика
Тіло за 30 с зробила 40 обертів визначіть частоту обертання
Ответить
Математика
Сколько различных четырёхзначных чисел можно составить из цифр 2 4 5 7 если цифры в ??аписи числа не повторяются?
Ответить