Каким тектоническим структурам приурочены полезные ископаемые осадочного проис??ождения,А К КАКИМ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ РУДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ?
География
Каким тектоническим структурам приурочены полезные ископаемые осадочного проис??ождения,А К КАКИМ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ РУДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осадочные - к платформам Рудные - к складчатым поясам
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