Знаете как написать Длинное сочинение на тему "Моя школьная жизнь" ??? Подскажите пожалуйста

Гость: Гость:

Нам часто говорят, что лучшая пора - школьные годы. В поддержку данного мнения существует много аргументов. Я вполне согласна с этим, но некоторые люди имеют другую точку зрения. Школьные годы - счастливые годы для меня. Во-первых, для меня важно получить хорошее образование. Оно необходимо для моей будущей жизни и для работы. Во-вторых, у меня много друзей в школе. В-третьих, сейчас я в школе… На данный момент времени я считаю, что нашла себя. Занимаюсь интересными делами, а главное творческими, и рада, что у меня как говорят, неплохо получается. Я не представляю свою жизнь без организации школьных вечеров, викторин, конкурсов, спортивных соревнований. Игра в школьных спектаклях, рисование плакатов, планирование концертов - стало важным для меня. Однако, другие говорят, что школа - скучное место. Но я думаю, что всё зависит от тебя самого. Всё в твоих руках. Я живу полной событий, радости жизнью. Моя организация является неотъемлемой частью воспитательной деятельности, работа её строится по ключевым делам, запланированных школой на каждый месяц в течение всего учебного года. Другими словами, она является основной составляющей всей школьной жизни, осуществляет интересную и плодотворную деятельность.