Знаете как написать Длинное сочинение на тему "Моя школьная жизнь" ??? Подскажите пожалуйста
Русский язык
Знаете как написать Длинное сочинение на тему "Моя школьная жизнь" ??? Подскажите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нам часто говорят, что лучшая пора - школьные годы. В поддержку данного мнения существует много аргументов. Я вполне согласна с этим, но некоторые люди имеют другую точку зрения. Школьные годы - счастливые годы для меня. Во-первых, для меня важно получить хорошее образование. Оно необходимо для моей будущей жизни и для работы. Во-вторых, у меня много друзей в школе. В-третьих, сейчас я в школе… На данный момент времени я считаю, что нашла себя. Занимаюсь интересными делами, а главное творческими, и рада, что у меня как говорят, неплохо получается. Я не представляю свою жизнь без организации школьных вечеров, викторин, конкурсов, спортивных соревнований. Игра в школьных спектаклях, рисование плакатов, планирование концертов - стало важным для меня. Однако, другие говорят, что школа - скучное место. Но я думаю, что всё зависит от тебя самого. Всё в твоих руках. Я живу полной событий, радости жизнью. Моя организация является неотъемлемой частью воспитательной деятельности, работа её строится по ключевым делам, запланированных школой на каждый месяц в течение всего учебного года. Другими словами, она является основной составляющей всей школьной жизни, осуществляет интересную и плодотворную деятельность.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожалуйста, напишите сочинение миниатюру, используя словосочетания колеблемая в??тром трава, стелющееся растение, пышущий здоровьем, колющий кустар...
Українська література
Математика
Сколько различных четырёхзначных чисел можно составить из цифр 2 4 5 7 если цифры в ??аписи числа не повторяются?