Что вывозилось и ввозилось финикийскими мореплавателями?
История
Что вывозилось и ввозилось финикийскими мореплавателями?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пурпурные ткани , вино , стеклянные бусы
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