Что вывозилось и ввозилось финикийскими мореплавателями?

История
Что вывозилось и ввозилось финикийскими мореплавателями?
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Гость:
Пурпурные ткани , вино , стеклянные бусы 
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