(а+в)^10 по формуле ньютона
Алгебра
(а+в)^10 по формуле ньютона
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А^10+10а^9*в+45а^8в^2+120а^7в^3+ 210а^6в^4+252а^5в^5+210а^4в^6+120а^3в^7+45а^2в^8+10ав^9+в^10
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