К некоторому числу прибавили 41 и полученное число увеличили в 3 раза.В результате ??олучили число 126.найдите неизвестное число

Математика
К некоторому числу прибавили 41 и полученное число увеличили в 3 раза.В результате ??олучили число 126.найдите неизвестное число
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
126:3=42 42-41=1 Это число будет ровняться 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
" Один день жизни ЕГИПЕТСКОГО раба".Сочинение по истории.
Ответить
Математика
Вырази дробив в более мелких долях 1/3 2/5 3/4 1/7 5/8 4/9 3/10 5/6 7/11 9/20
Ответить
Алгебра
(а+в)^10 по формуле ньютона
Ответить
Математика
Мама вымыла в 5 раз больше тарелок чем оля .А Оля вымыла на 16 тарелок меньше чем мам?? .Сколько тарелок вымыла каждая пж помогите даю 15 балов
Ответить
Русский язык
Составить слово со слогом мёд
Ответить