К некоторому числу прибавили 41 и полученное число увеличили в 3 раза.В результате ??олучили число 126.найдите неизвестное число

Математика

К некоторому числу прибавили 41 и полученное число увеличили в 3 раза.В результате ??олучили число 126.найдите неизвестное число

Автор: Гость