К некоторому числу прибавили 41 и полученное число увеличили в 3 раза.В результате ??олучили число 126.найдите неизвестное число
Математика
К некоторому числу прибавили 41 и полученное число увеличили в 3 раза.В результате ??олучили число 126.найдите неизвестное число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
126:3=42 42-41=1 Это число будет ровняться 1
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