" Один день жизни ЕГИПЕТСКОГО раба".Сочинение по истории.

Гость: Гость:

Меня зовут Акил. Я живу у берега Нила , занимаюсь земледелием . Хочу рассказать вам о том, как проходят мои будни. Вчера я проснулся ни свет ни заря . Приготовил себе завтрак : из муки замесил тесто и в горячей золе напёк лепёшек. После завтрака я пошёл на работу. Для орошения полей которые далеки от Нила необходимо копать каналы. При помощи шадуфов ведётся поливки земли.