Помогите пожалуйста срочно .Упражнение 1 по этому правилу составит предложение на тему готовки еды!! Плизззз

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Помогите пожалуйста срочно .Упражнение 1 по этому правилу составит предложение на тему готовки еды!! Плизззз
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Гость:
Тебе надо помочь составить предложения как я понял?
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