Помогите пожалуйста срочно .Упражнение 1 по этому правилу составит предложение на тему готовки еды!! Плизззз

Английский язык

Помогите пожалуйста срочно .Упражнение 1 по этому правилу составит предложение на тему готовки еды!! Плизззз

Автор: Гость