Пожалуйста переведите предложения,только не через переводчик. 1.Вчера я смотрел ??нтересный фильм. 2.К тому времени когда мы пришли все уже поели. 3.Они готовили три часа до того как пришли гости. Пожалуйста побыстрее...

Английский язык

Пожалуйста переведите предложения,только не через переводчик. 1.Вчера я смотрел ??нтересный фильм. 2.К тому времени когда мы пришли все уже поели. 3.Они готовили три часа до того как пришли гости. Пожалуйста побыстрее...

Автор: Гость