Пожалуйста переведите предложения,только не через переводчик. 1.Вчера я смотрел ??нтересный фильм. 2.К тому времени когда мы пришли все уже поели. 3.Они готовили три часа до того как пришли гости. Пожалуйста побыстрее...
Английский язык
Пожалуйста переведите предложения,только не через переводчик. 1.Вчера я смотрел ??нтересный фильм. 2.К тому времени когда мы пришли все уже поели. 3.Они готовили три часа до того как пришли гости. Пожалуйста побыстрее...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.I was watching an interesting film yesterday 2.By the time we came everyone had already eaten 3.They had been cooking for three hours before guests came
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