К чему призывал в своём учении будда
История
К чему призывал в своём учении будда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я-причина мира. . Я, в самой низшей точке осознания себя, в форме (но и НЕОБХОДИМОЙ для совершенствования!) Душа человека перерождается много раз. Будь достоин в этой жизни, и в следущий раз, тебе выпадет счастье узнать:какого это быть каким-либо животным
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