К чему призывал в своём учении будда

Гость: Гость:

Я-причина мира. . Я, в самой низшей точке осознания себя, в форме (но и НЕОБХОДИМОЙ для совершенствования!) Душа человека перерождается много раз. Будь достоин в этой жизни, и в следущий раз, тебе выпадет счастье узнать:какого это быть каким-либо животным