Решить систему, 30 баллов, дерзайте .
Алгебра
Решить систему, 30 баллов, дерзайте .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X²=y² x=+-y при условии, что ху<0, рассматриваем один корень х=-у получаем: (-у)^3*у+у^4+(-у)^4=48; -у^4+у^4+у^4=48 у^4=48 у=4*корень 4 степени из 3 тогда х^4+у^4=(-4*корень 4 степени из 3)^4+(4*корень 4 степени из 3)^4=2*4^4*(корень 4 степени из 3)^4=2*256*3=1536
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