Используй текст параграфа, вставьте пропущенные слова в предложения. 1) в древнем мире самым выдающимся исследователем природы был ... 2) ... Строение тела человека и работу его организмов нужно было знать для ... 3) растени...

Биология

Используй текст параграфа, вставьте пропущенные слова в предложения. 1) в древнем мире самым выдающимся исследователем природы был ... 2) ... Строение тела человека и работу его организмов нужно было знать для ... 3) растения и животные не всегда были такими, какими люди их видят сейчас, они ... С течением времени, постепенно ... К разнообразным условиям жизни. 4) Грегор Мендель стал глубоко изучать ... Организмов. 5) Учение о ... Имеет особое значение для развития ... срочно помогите даю 20 баллов

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