Какое значение для характеристики героя имеют ситуации выбора Сдаться или не сд??ться пугачеву

Литература
Какое значение для характеристики героя имеют ситуации выбора Сдаться или не сд??ться пугачеву
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Герой повести – Петр Гринев – во всех ситуациях поступает как человек чести. То есть, совершая свой выбор, он беспокоится о том, чтобы поддержать кодекс дворянской чести, унаследованный от отца, который не хотел, чтобы сын служил в Петербурге и был «шаматон», а не солдат, и, кроме того, Гринев внимает голосу своей совести, которая заставляет его отличать хорошее от дурного.
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