Как корли получали власть,полномочия короля,отношения с папой римским,наличия со??ловно-представительного органа,раздробленность Германия. Франция. Англия. 6 класс,заранее спасибо)

Гость: Гость:

Становление феодального государства в Англии связано с многочисленными завоеваниями Британских островов племенами германского и скандинавского происхождения. Римское завоевание оставило о себе практически только архитектурные и лингвистические памятники (названия местечек, городов). После ухода римлян в V в. н.э. населявшие Англию кельтские племена подверглись вторжению германских племен англов, саксов и ютов, оттеснивших кельтское население на окраины острова (Шотландия, Уэльс, Корнуэлл)-В VII в. англосаксы приняли христианство и образовали семь ран-нефеодальных королевств (Уэссекс, Сассекс, Кент, Мерсию и др.), которые в IX в. под главенством Уэссекса образовали англосаксонское государство — Англию. В начале XI в. английский престол был захвачен датчанами, которые правили вплоть до возвращения англосаксонской династии в лице Эдуарда Исповедника (1042 год)-В 1066 г. правитель Нормандии герцог Вильгельм, имея благословение римского папы и французского короля, высадился с войском на остров и, разгромив англосаксонское ополчение, стал английским королем. Нормандское завоевание оказало большое влияние на дальнейшую историю английского государства, которое развивалось в основном аналогично средневековым государствам континента. Вместе с тем отличительной чертой его эволюции начиная с XI в. стала ранняя централизация, отсутствие феодальной : раздробленности и быстрое развитие публичных начал королевской власти.В качестве главных этапов развития английского феодального государства можно выделить:1) период англосаксонской раннефеодальной монархии в IX— XI вв.;2) период централизованной сеньориальной монархии (XI— XII вв.) и гражданских войн за ограничение королевской власти (XII в.);3) период сословно-представительной монархии (вторая по-ловина XIII—XV в.);4) период абсолютной монархии (конец XV — середина XVII в.).