Ребятки ну подскажите пожалуйста !!! Название игры мобильной в которой даётся фото одна и нужно в поле ввода написать что находится на фото допустим сидит студент и нужно написать допустим ручка тетрадь блокнот точилка и т.д.
Литература
Ребятки ну подскажите пожалуйста !!! Название игры мобильной в которой даётся фото одна и нужно в поле ввода написать что находится на фото допустим сидит студент и нужно написать допустим ручка тетрадь блокнот точилка и т.д.
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Гость:
Угадай слово напиши в гул плей
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