Ребятки ну подскажите пожалуйста !!! Название игры мобильной в которой даётся фото одна и нужно в поле ввода написать что находится на фото допустим сидит студент и нужно написать допустим ручка тетрадь блокнот точилка и т.д.

Литература

Ребятки ну подскажите пожалуйста !!! Название игры мобильной в которой даётся фото одна и нужно в поле ввода написать что находится на фото допустим сидит студент и нужно написать допустим ручка тетрадь блокнот точилка и т.д.

Автор: Гость