Які риси вдачі Енея характеризують його як ідеального римлянина? ("Енеїда")

Литература
Які риси вдачі Енея характеризують його як ідеального римлянина? ("Енеїда")
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Еней був кмітливим, відважним, хоробрим, відчайдушним, сміливим, міг швидко організувати бій, шанував та поважав богів. Суворий Еней запропонувавши Турнові двобій, щоб вирішити долю війни переміг. А в Турна ослабло й застигло все тіло, дух застогнав і до тіней понурих подавсь неохоче.
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