Які риси вдачі Енея характеризують його як ідеального римлянина? ("Енеїда")

Гость: Гость:

Еней був кмітливим, відважним, хоробрим, відчайдушним, сміливим, міг швидко організувати бій, шанував та поважав богів. Суворий Еней запропонувавши Турнові двобій, щоб вирішити долю війни переміг. А в Турна ослабло й застигло все тіло, дух застогнав і до тіней понурих подавсь неохоче.