Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Десфемизм мысал жазу
Қазақ тiлi
Десфемизм мысал жазу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ақымақ ұры ақсақ саңырау соқыр
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Английский язык
English is the language of our planet.Рассказ на 10-15 предложений. Срочно!
Ответить
Английский язык
Что означает Choose and complete (a an)
Ответить
Українська мова
Укр мова твір горизонт обрій
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста очень надо
Ответить
Геометрия
В равнобедренной трапеции основания равны 8 см и 16 см, а угол при основании равен 45 градусов. Чему равна площадь трапеции?
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск