Укр мова твір горизонт обрій
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Укр мова твір горизонт обрій
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Понад ранком ховаються зорі, саме тому у цей час ніч найтемніша. Тиша стоїть невимовна. Аж ось розрізає її перший крик молодого півника. Сонячні промені потихеньку дістають східні краї обрію. Світає. І там, куди дістає людське око, починає жевріти вогняне озеро.
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