Укр мова твір горизонт обрій

Гость: Гость:

Понад ранком ховаються зорі, саме тому у цей час ніч найтемніша. Тиша стоїть невимовна. Аж ось розрізає її перший крик молодого півника. Сонячні промені потихеньку дістають східні краї обрію. Світає. І там, куди дістає людське око, починає жевріти вогняне озеро.