1. В каком слове все согласные звуки ГЛУХИЕ: А) шесть;​ Б) мышь;​ В) плащ;​ Г) спой. 2. В каком слове звуков больше, чем букв? А) якорь;​ Б) земля;​ В) уголь;​ Г) пояс. 3. Укажите, значение какого слова определено НЕВ...

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1. В каком слове все согласные звуки ГЛУХИЕ: А) шесть;​ Б) мышь;​ В) плащ;​ Г) спой. 2. В каком слове звуков больше, чем букв? А) якорь;​ Б) земля;​ В) уголь;​ Г) пояс. 3. Укажите, значение какого слова определено НЕВЕРНО: А) Сувенир – подарок, изделие на память о чём-либо; Б) Заурядный – приметный, обращающий на себя внимание; В) Уникальный – редкий, единственный в своём роде; Г) Бюджет – роспись доходов и расходов на определённый срок. 4. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса и окончания (¬ ∩ ^□)? А) перебирая;​ Б) обещание; В) рассмешивший;​ Г) бесконечный. 5. Укажите предложение с грамматической ошибкой. А) Хор исполнял «Калинку». Б) Все, кто работал на заводе, отдыхали в санатории. В) Ознакомьтесь со списком учеников, сдавшими экзамен. Г) Один из студентов был удостоен Ломоносовской премии. 6. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. ​Начав заниматься музыкой, А) у вас остаётся мало времени для развлечений. Б) развиваются творческие способности. В) у меня появилось много знакомых. Г) я уже сделал свой выбор. 7. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. А) к две тысячи пятому году; ​ Б) жгёт костёр; В) пачка макарон;​ Г) фильм интереснее, чем книга. 8. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? А) о полнейш…м благополучии…; ​ Б) в высш…й степен…; В) в застывш…м ине…;​ Г) на нижн…й ступен…. 9. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска пишется Ь? А) искусный трубач…, попасть в глуш…; Б) быстро состариш…ся, помоч… друзьям; В) полная чуш…, костюм хорош…; Г) сжеч… мусор, решить пять задач…. 10. В каком ряду во всех словах пропущена буква О? А) водор…сли, опр…вдать;​ Б) ар…матный, предл…жжение; В) к…нонада, ухв…титься;​ Г) к…вычки, упр…щённый. 11. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? А) пр…должить, п…завчера;​ Б) пр…увеличить, пр…рода; В) ра…сыпать, и…давна;​ Г) роз…ск, не…звестный. 12. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Ю? А) льдины раста…т, ка…щийся грешник; Б) рабочие сел…тся, ворку…щие голубки; В) травы стел…тся, люб…щий поговорить; Г) они крас…т, отступа…щие солдаты. 13. Укажите ПРАВИЛЬНУЮ грамматическую характеристику подчёркнутого в предложении слова: ​Евгений мой спешит, душою замирая, в надежде, страхе и тоске к едва смирившейся реке. А) деепричастие несовершенного вида; Б) имя прилагательное; В) страдательное причастие прошедшего времени; Г) действительное причастие прошедшего времени. 14. Какое изобразительно-выразительное средство употреблено в приведённом предложении: ​На глаза осторожной кошки похожи твои глаза. А) олицетворение;​ Б) метафора;​ В) сравнение;​ Г) гипербола. 15. В каком ряду на месте пропуска пишется НН: А) ледя…ой взгляд;​ Б) карма…ый экземпляр; В) офицеры контуже…ы;​ Г) жаре…ая картошка.

Автор: Гость