. 1. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется раздельно? 1) (На) встречу нам подул сильный ветер. 2) (В) последствии мы никак не могли вспомнить, когда состоялась встреча. 3) Дальше начинался подъем (н...

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. 1. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется раздельно? 1) (На) встречу нам подул сильный ветер. 2) (В) последствии мы никак не могли вспомнить, когда состоялась встреча. 3) Дальше начинался подъем (на) подобие гигантских террас. 4) (В) отличие от других спортсменов пловцы тренировались интенсивнее. 2. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется слитно? 1) (В) течение двадцати лет я хорошо узнал этот лесной край. 2) (В) следствие плохой погоды поход пришлось отменить. 3) (В) виде исключения мне разрешили досрочно сдать экзамен. 4) Ребята спешили (на) встречу с писателем. 3. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется раздельно? 1) (По) отношению к делам нельзя проявлять небрежность. 2) Может быть, вам стоит подумать о чем-то (в) роде воспоминаний? 3) Грубые слова, сказанные (в) место благодарности, обидели и огорчили. 4) (В) следствие холодов занятия в школе отменили. 4. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется слитно? 1) (Не) смотря на усталость, студенты усердно занимались. 2) Вдумайся (в) следствие теоремы Пифагора. 3) (В) течение всего дня я усердно работал. 4) Озеро показалось вдали (в) виде маленькой лужицы. 5. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется раздельно? 1) Облака, казалось, плыли (на) встречу нашей яхте. 2) (Не) взирая на ливень, туристы продолжили свой путь. 3) (В) отличие от своих сверстников, он казался более серьезным. 4) (В) последствии мы никак не могли вспомнить, с чего все началось.

Автор: Гость