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Помогите решить задание 28 и 29
Математика
Помогите решить задание 28 и 29
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Ответ(ы):
Гость:
29 номер-1 x+65=600:6 x+65=100 x=100-65 x=35
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