Помогите ,тема здоровье человека по окр. Миром Цель Работы: Оборудование Ход ??аботы

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Помогите ,тема здоровье человека по окр. Миром Цель Работы: Оборудование Ход ??аботы
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Ответ(ы):
Гость:
Рулетка , лента сантиметр,весы . Ход работы: измерить свой рост, измерить талию, измерить вес
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