Помогите пожалуйста!!! разложите многочлен на множители: 1) 5х+ху^2-х^2у-5у 2) 2в^3+4в^2-3в-6 3) а^2 в^2 +ав-9-9ав
Алгебра
Помогите пожалуйста!!! разложите многочлен на множители: 1) 5х+ху^2-х^2у-5у 2) 2в^3+4в^2-3в-6 3) а^2 в^2 +ав-9-9ав
Ответ(ы):
Гость:
1)(5x-5y)+(xy ^2-x^2y)=5(x-y)-xy(x-y)=(x-y)(5-xy)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Из 10 метров полотна сшили 3 рубашки. Сколько рубашек сшили из 2730 метров полотна? * * * Распишите по действиям. (1 действие - то-то то-т...
Русский язык
Разбери по членам предложения .Над каждым членом предложения укажи часть речи. Ел?? повесили громадные ,тяжёлые лапы.
Химия
Напишите уравнения реакций, соответствующих следующим превращениям: Са---> CaO---> Ca(OH)2 Cu--> CuO--->CuSO4 P-->P2O5---> ...