Вычислите массу груза,который можно поднять с помощью подвижного блока,если к свободному концу верёвки прикладывается сила 100Н. Масса самого блока 500 г.

Физика

Вычислите массу груза,который можно поднять с помощью подвижного блока,если к свободному концу верёвки прикладывается сила 100Н. Масса самого блока 500 г.

Автор: Гость