Вычислите массу груза,который можно поднять с помощью подвижного блока,если к свободному концу верёвки прикладывается сила 100Н. Масса самого блока 500 г.

Физика
Вычислите массу груза,который можно поднять с помощью подвижного блока,если к свободному концу верёвки прикладывается сила 100Н. Масса самого блока 500 г.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
силу в 100Н можно поднять груз силой тяжести 200Н F=m*g m=F/g=200/10=20кг20-0,5=19,5кг Ответ 19,5кг

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