Упростите выражение (3-m)²-(m-6)m и найдите его значение при m=1,5.В ответ запишите получ??нное число)напишите все решение

Алгебра

Упростите выражение (3-m)²-(m-6)m и найдите его значение при m=1,5.В ответ запишите получ??нное число)напишите все решение

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