Упростите выражение (3-m)²-(m-6)m и найдите его значение при m=1,5.В ответ запишите получ??нное число)напишите все решение
Алгебра
Упростите выражение (3-m)²-(m-6)m и найдите его значение при m=1,5.В ответ запишите получ??нное число)напишите все решение
Ответ(ы):
Гость:
(3-m)²-(m-6)m=(3-1.5)²-(1.5-6)*1.5=(9-2.25-1.5-6)*1.5=2.25*1.5=3.375≈3.4
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