Вставь пропущенные числа 3770ц4кг:...=534кг 2м89см*...=1км317м84см ...мин-...мин=3ч не вычес??яя выбери две такие величины чтобы одна была в 42 раза больше другой 746кг, 347кг, 69 т 751кг, 14 т574кг, 29т396кг

Математика

Вставь пропущенные числа 3770ц4кг:...=534кг 2м89см*...=1км317м84см ...мин-...мин=3ч не вычес??яя выбери две такие величины чтобы одна была в 42 раза больше другой 746кг, 347кг, 69 т 751кг, 14 т574кг, 29т396кг

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