В каком числе 532 десятка?1)53200.2)532000.3)5320.4)532. Помогите пожалуйста В каком числе 62 сотни?1)6235.2)62350.3)62.4)632. В каком числе 38 десятков?1)38880.2)3888.3)388.3)388.4)38. Буду благодарна !!!
Математика
В каком числе 532 десятка?1)53200.2)532000.3)5320.4)532. Помогите пожалуйста В каком числе 62 сотни?1)6235.2)62350.3)62.4)632. В каком числе 38 десятков?1)38880.2)3888.3)388.3)388.4)38. Буду благодарна !!!
Ответ(ы):
Гость:
1) - 3; 2) - 1; 3) - 3.
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Ответьте пожалуйста..... какие из этих сказок бытовые: "Богатырь Назнай", "Мудрая дева", " Честный мальчик", "Три калача и одна баранка"