В каком числе 532 десятка?1)53200.2)532000.3)5320.4)532. Помогите пожалуйста В каком числе 62 сотни?1)6235.2)62350.3)62.4)632. В каком числе 38 десятков?1)38880.2)3888.3)388.3)388.4)38. Буду благодарна !!!

Математика

В каком числе 532 десятка?1)53200.2)532000.3)5320.4)532. Помогите пожалуйста В каком числе 62 сотни?1)6235.2)62350.3)62.4)632. В каком числе 38 десятков?1)38880.2)3888.3)388.3)388.4)38. Буду благодарна !!!

Автор: Гость