Как найти площадь в кубе
Математика
Как найти площадь в кубе
Ответ(ы):
Гость:
Надо сложить четыри стороны и умножить их на цыфру которая ровна 1 стороны
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