Допоможіть вирішити: Подати у вигляді добутку трьох множників

Алгебра
Допоможіть вирішити: Подати у вигляді добутку трьох множників
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А(а²-1) топо этого я просто тебя непонял
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