Допоможіть вирішити: Подати у вигляді добутку трьох множників
Алгебра
Допоможіть вирішити: Подати у вигляді добутку трьох множників
Ответ(ы):
Гость:
А(а²-1) топо этого я просто тебя непонял
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