Помогите пожалуйста решить задачу 5класса!!!!!! В январе истратили 8/19 запаса угля, в феврале - 10/11 остатка. Сколько килограммов угля истратили за январь и февраль вместе, если всего было 9500 кг угла? Помогите пожалуйста!!!...
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу 5класса!!!!!! В январе истратили 8/19 запаса угля, в феврале - 10/11 остатка. Сколько килограммов угля истратили за январь и февраль вместе, если всего было 9500 кг угла? Помогите пожалуйста!!!!! Буду очень благодарна!!!!!
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