Помогите пожалуйста решить задачу 5класса!!!!!! В январе истратили 8/19 запаса угля, в феврале - 10/11 остатка. Сколько килограммов угля истратили за январь и февраль вместе, если всего было 9500 кг угла? Помогите пожалуйста!!!...

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу 5класса!!!!!! В январе истратили 8/19 запаса угля, в феврале - 10/11 остатка. Сколько килограммов угля истратили за январь и февраль вместе, если всего было 9500 кг угла? Помогите пожалуйста!!!!! Буду очень благодарна!!!!!

Автор: Гость