В киоск привезли 81 кг винограда.До обеда продали 4 ящика,по 9 кг каждый.Сколько килограммов винограда осталось?Составить обратную задачу,чтобы найти число 81.
Математика
В киоск привезли 81 кг винограда.До обеда продали 4 ящика,по 9 кг каждый.Сколько килограммов винограда осталось?Составить обратную задачу,чтобы найти число 81.
Ответ(ы):
Гость:
1) 4*9=36 продали до обіда 2)81-36=45-залишилося) В магазин привезли 4 ящика слив по 9 кг у кожному. Потім в магазин завезли 4 ящики по 5 кг у кожному. Скільки всього кілограмм слив привезли в магазин?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Українська мова