В киоск привезли 81 кг винограда.До обеда продали 4 ящика,по 9 кг каждый.Сколько килограммов винограда осталось?Составить обратную задачу,чтобы найти число 81.

Математика
В киоск привезли 81 кг винограда.До обеда продали 4 ящика,по 9 кг каждый.Сколько килограммов винограда осталось?Составить обратную задачу,чтобы найти число 81.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 4*9=36 продали до обіда 2)81-36=45-залишилося)  В магазин привезли 4 ящика слив по 9 кг у кожному. Потім в магазин завезли 4 ящики по 5 кг у кожному. Скільки всього кілограмм слив привезли в магазин?
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