Помогите мне!!! Очень сложная задача!!! 1. Есть 5 домов каждый разного цвета. 2. В ка??дом доме живет по одному человеку отличной друг от друга национальности. 3. Каждый жилец пьет только один определенный напиток, курит о...

Математика

Помогите мне!!! Очень сложная задача!!! 1. Есть 5 домов каждый разного цвета. 2. В ка??дом доме живет по одному человеку отличной друг от друга национальности. 3. Каждый жилец пьет только один определенный напиток, курит определенную марку сигарет и держит определенное животное. 4. Никто из 5 человек не пьет одинаковые с другими напитки, не курит одинаковые сигареты и не держит одинаковое животное. Вопрос: кому принадлежит рыба? Подсказки: Англичанин живет в красном доме. Швед держит собаку. Датчанин пьет чай. Зеленый дом стоит слева от белого (считайте, что эти дома стоят рядом - иначе в задаче получаются два решения). Жилец зеленого дома пьет кофе. Человек, который курит Pall Mall, держит птицу. Жилец из среднего дома пьет молоко. Жилец из желтого дома курит Dunhill. Норвежец живет в первом доме. Курильщик Marlboro живет около того, кто держит кошку. Человек, который содержит лошадь, живет около того, кто курит Dunhill. Курильщик сигарет Winfield пьет пиво. Норвежец живет около голубого дома. Немец курит Rothmans. Курильщик Marlboro живет по соседству с человеком, который пьет воду. Это всё, что необходимо для решения задачи.

Автор: Гость