Перевести на белорусский язык три широких окна
Беларуская мова
Перевести на белорусский язык три широких окна
Ответ(ы):
Гость:
Тры шырокія вокны........
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