Ответьте пожалуйста..... какие из этих сказок бытовые: "Богатырь Назнай", "Мудрая дева", " Честный мальчик", "Три калача и одна баранка"

Литература

Ответьте пожалуйста..... какие из этих сказок бытовые: "Богатырь Назнай", "Мудрая дева", " Честный мальчик", "Три калача и одна баранка"

Автор: Гость