Помогите разобрать по падежам слова терезе адам ою на казахском

Гость: Гость:

А.с кым?адам Ы.с кымнын?адамнын Б.с кымге?адамга Т.с кымды?адамды Ж.с кымде?адамда ш.с кымнен?адамнан К.с кыммен?адаммен (прости за ошибки просто не могу на казахском писать)