Помогите разобрать по падежам слова терезе адам ою на казахском
Қазақ тiлi
Помогите разобрать по падежам слова терезе адам ою на казахском
Ответ(ы):
Гость:
А.с кым?адам Ы.с кымнын?адамнын Б.с кымге?адамга Т.с кымды?адамды Ж.с кымде?адамда ш.с кымнен?адамнан К.с кыммен?адаммен (прости за ошибки просто не могу на казахском писать)
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