Как развивались отношения между герасимом и татьяной

Литература
Как развивались отношения между герасимом и татьяной
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Одним словом отношения развивались очень плохо. Герасим тайно возненавилдил Татьяну из-за того,что она заставила убить Муму,единственного друга Герасима
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