Какие средства художественной выразительности в расказе карзина с еловыми шишка??и
Литература
Какие средства художественной выразительности в расказе карзина с еловыми шишка??и
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Вопросно-ответная форма изложенияГиперболаИнверсияЛексический повторЛитота
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